Su alan yolcu gemisinde büyük panik! 76 kişi kurtarıldı

Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Sisam Adası’na sefer yapan yolcu gemisi büyük bir tehlike atlattı. İçinde 70 yolcu, 6 mürettebat bulunan gemi makine dairesinde su almaya ve yan yatmaya başlayınca kaptan Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik ekipleri can ve mal kaybı yaşanmadan tekne ve yolcuları Kuşadası’na getirdi.
Dün sabah saatlerinde Kuşadası’ndan Sisam Adası’ndaki Samos limanına 6 mürettebat 70 yolcusuyla hareket eden Palau bayraklı Sea Star Rhodes yolcu gemisi, daha Türk Karasularında iken makine dairesinden su almaya başladı.
Su alan tarafa doğru yatmaya başlayan gemide büyük panik yaşandı. Kaptanın yardım istemesi üzerine Kuşadası’nda konuşlu bulunan iki Sahil Güvenlik Botu süratle teknenin bulunduğu bölgeye ulaştı.
DALGIÇ TULUMBASI KURULDU
Gemideki yolcuların güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik ekipleri, sintinesine dolan suyun tahliyesi için dalgıç pompası kurdu. Bir yandan su tahliye edilirken diğer yandan yedeğe alınan gemi güvenli bir şekilde Kuşadası limanına getirildi.