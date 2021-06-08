Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu

AMASYA (AA) – Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Amasya'ya ulaştı.

Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırılan ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tırın açılışı törenle yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda su yönetimiyle ilgili çok önemli proje yatırımlarının hayata geçirildiğini söyledi.

Suyun insan ve diğer canlılar için hayati bir kavram olduğuna işaret eden Masatlı, "84 milyon insanımız, başta çocuklarımız olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, temiz olarak geleceğe aktarmak ve iyi yönetmek zorundayız. Dolayısıyla başta çocuklarımız olmak üzere her kesimden insanlarımızın su kaynaklarımızın değerini bilip bunun bize bir miras değil emanet olduğunu unutmaması gerekiyor. Bu yüzden bu tırda çocuklarıma verilecek eğitimin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise su kaynaklarının kıymetinin bilinmesi ve suyun insanlık için ne kadar değerli olduğunun çocuklara anlatılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Her şey gelecek nesillere temiz su, yeşil vatan bırakmak için. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız buna yöneliktir. Yaşadığımız şehri, kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin onlara karşı olan borcudur. Sadece gelecek nesillere değil, vatanımıza olan borcumuzdur. Bu hassasiyetle yaşamayı, hemşehrilerimize kaynaklarımızı kullanırken hassas davranmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz da çevre ve su bilincinin oluşturulması amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak tarafından Vali Masatlı ve Başkan Sarı'ya "su elçileri kahramanlık beratı" sunuldu.

Açılışı yapılan 2 gün Amasya'da kalacak mobil tırda çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgiler verilecek.