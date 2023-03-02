Su isteyen depremzedeye AFAD görevlisinden skandal sözler…

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde evini kaybeden bir depremzedenin isyanı sosyal medyada gündem oldu.

AFAD’ın bulunduğu bölgeye su almak için gelen depremzede kadına bir görevlinin verdiği yanıt bu kadarı da olmaz dedirtti.

“PARMAĞINDA YÜZÜK VAR”

Sosyal medyaya düşen görüntülerde depremzede kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

*Ben su istedim, sadece bir koli su istedim. ‘Benim evde çocuklarım var’ dedim. ‘Su yardımı artık yapılmıyor. Kendi başının çaresine bakabilirsin’ diyor. ‘Bitti artık yardımlar’ diyor.

*‘Param yok’ diyorum bir de gülüyor, ‘parmağında yüzük var, niye bozdurup da kendi ihtiyacını almıyorsun’ diyor. Gelsin buraya yüzünü göstersin.

*Önce eğitsinler, adam etsinler ondan sonra AFAD’ın başına oturttursunlar ya. Cahili oraya oturtturup da bizi rencide etmeye ne hakları var.

*Ben su istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Erzakları da kendilerinin olsun, yiyecekleri de kendilerinin olsun.

*Ben sadece su istiyorum. 3 gündür su dağıttılar, kanalizasyon karışmış suları içmeyin dediler, nereden içsin bu vatandaş bu suyu.

*Size soruyorum, nereden içebilir? Çadır bulamadım, 4 günlük bebekle arabaların içinde 15 gün süründüm. 15 gün sonra kendi imkanlarımla bir çadır kurdum.