Su sayaçları şikayet rekoru getirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2022 yılı raporunu Meclis Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonuna sundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, il bazlı şikayet başvurusunda İstanbul ve Ankara’nın ilk iki sırada yer aldığını, Manisa’nın ise daha az nüfusu olmasına rağmen üçüncü olduğunu açıkladı.

Malkoç, 2013 yılından itibaren kuruma 207 bin 403 şikayet ulaştığını açıkladı. 2022 yılına ilişkin bilgi veren Başdenetçi, “17.816 başvuru almışız, yine aynı yıl içerisinde 18.094 karar vermişiz. Bu kararlardan 1.722’si tavsiye, 2.194’ü dostane çözüm” dedi. Şikayetleri il bazlı açıklayan Malkoç şunlar kaydetti:

OLUMLU CEVAP ALAMADIK

“İllere göre dağılıma gelince 1’inci sırada yüzde 13,71’le İstanbul, 2’nci sırada Ankara, sonrasında Manisa, İzmir, Bursa, Konya diye devam ediyor. Dikkat edildiğinde nüfus oranına göre Manisa’nın araya girdiğini, 3’üncü sıraya geldiğini görüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi su sayaçlarını değiştirip kartlı sisteme geçti, bundan dolayı da 1.000’e yakın başvuru geldi ve bizim verdiğimiz tavsiye kararlarına da maalesef bugüne kadar olumlu cevap alamadık Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından.”

BÖLGE VE KURUM SIRALAMASI

Şikayet başvurularının idarelere göre dağılımına ise yüzde 18.71 ile Adalet Bakanlığı birinci sırada yer alıyor. Yüzde 13.35 ile yerel idareler ikinci sırada, yüzde 6.65 ile üniversiteler üçüncü, yüzde 5 ile Milli Eğitim Bakanlığı dördüncü sırada geliyor. Bölgelere şikayetlerin dağılımı da şöyle: Marmara Bölgesi yüzde 22.95 ile birinci, yüzde 18.71 ile İç Anadolu ikinci ve Ege Bölgesi de yüzde 16.74 ila üçüncü sırada yer aldı