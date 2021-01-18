Su seviyesi artan Meriç Nehri'nin setleri güçlendirildi

EDİRNE (AA) – Edirne'de, geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak ile debisi artan Meriç Nehri'nin yazlık setlerinde DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerince güçlendirme çalışması yapıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler nehrin setlerinde güçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Nehre kıyısı olan Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak ve Sığırcılı köylerinin bulunduğu alanda çalışma gerçekleştiren ekipler, setleri güçlendirerek olası bir yıkılmanın önüne geçti.

Ekiplerin çalışmalarının sorunsuz şekilde tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Önceki yıllarda patlayarak tarlaları kumla dolup büyük zarar gören Uzunköprü'ye bağlı Çakmak ve Sığırcılı köylerinin bulunduğu bölgedeki Meriç Nehri yaz seddesinin bir daha yıkılması DSİ ve İl Özel İdaresinin birlikte çalışmasıyla önlendi." denildi.

Meriç Nehri'nin debisi havzasındaki etkili yağışların ardından hızlı şekilde artarak 1000 metreküp/saniye seviyelerine yükselmişti. Nehir debisi son ölçümlerde Kirişhane İstasyonu'nda saniyede 553 metreküp olarak ölçüldü.