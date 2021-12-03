Suavi’den Metin Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır!

Yazan:
Alaturka Online
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Usta sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na seslenerek “Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak ‘Tükenme’ adlı eserimizi kullanmışsınız. Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır” dedi.

Yayınlanma: 20:19 – 03 Aralık 2021

Suavi’den Metin Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır!

Suavi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Metin Feyzioğlu’na tepki gösterdi.

“DERHAL SONLANDIRMANIZI İSTİYORUM”

Suavi, mesajında şunları belirtti:

* Sn. Metin Feyzioğlu. Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak “Tükenme” adlı eserimizi kullanmışsınız.

Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır!

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