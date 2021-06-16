Subway'de Sodexo ile online ödeme dönemi başladı

İSTANBUL (AA) – Yemek kartı firması Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 104 ülkede 37 bin 500'den fazla restoranı olan fast food zinciri Subway ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Sodexo'lular, subwaysiparis.com'dan verecekleri online siparişleri Sodexo bakiyeleri ile online olarak ödeyebilecek. Söz konusu hizmet 14 noktada geçerli olacak.

Sodexo, yemek kartı çözümü Restaurant Pass ile temassız ve hızlı bir online alışveriş deneyimi vadediyor. Bakiyelerini tüketime hazır yöresel-organik gıda, kasap, su ve yemek alışverişinde değerlendirebilen Sodexo kullanıcıları, 40'ı aşkın üye iş yerlerinden online sipariş verebiliyor.

Sodexo'lular, Sodexo Avantaj web sitesi ve mobil uygulama üzerinden üye iş yerlerine ulaşabiliyor.