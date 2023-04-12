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12 Nisan 2023
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Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Kırmızı bültenle aranana ünlü uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya dün düzenlenen operasyonla Sarıyer’deki villasında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 10 yıldır peşinde olduğu uyuşturucu baronu, 5 adamıyla kaldığı villada yakalanmasının ardından emniyete getirilmişti.

 

SON TANGO

İstanbul’da 2003’te 570 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği Son Tango operasyonuyla ilgili yargılandığı davada hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya’nın işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı.

Çetinkaya ile aynı adreste yakalanan 5 adamının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son Tango operasyonu sonrasında 2003’te Rize’de, 2013’te Artvin’de ele geçirilen uyuşturucu davalarıyla ilgili de hakkında arama kararı bulunan Çetinkaya, İnterpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan isimler arasındaydı.

HÜKÜM YÜZÜNE OKUNUKTAN SONRA CEZAEVİNE…

Gözaltına alındığı villada çok sayıda silah ele geçildiği öğrenilen Ürfi Çetinkaya, gece saat 03.00’te emniyete getirildi.

Yaklaşık 6 saat boyunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde kalan Çetinkaya, işlemlerin ardından saat 09.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Çelik yelek giydirilen ve polisler tarafından zırhlı araca bindirilen Ürfi Çetinkaya, önce sağlık kontörlü için hastaneye götürüldü. Daha sonra ise kesinleşen tutuklama cezası hükmünün yüzüne okunması için adliyeye sevk edildi. Ürfi Çetinkaya, hükmün okunmasının ardından cezaevine gönderilecek.

 

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