Suçlamalardan aklanan Trump’a bir iyi haber daha!

Euronews’te yer alan habere göre, ABD Temyiz Mahkemesinin Washington D.C. Dairesi, Kongre üyelerinin bu konuda Başkan’a dava açması için yasal dayanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin eski kararlarını emsal göstererek Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağını kaydetti.

İptal kararında, Demokratların söz konusu şikayetlerini Amerikan halkına, diğer Kongre üyelerine ve Trump’ın kendisine yöneltebileceğini ancak bunu yasama erki adına bir mahkemede dava olarak açamayacağı vurgulandı.

Çıkar çatışması davasının iptalinin, Trump’ın Kongrede yürütülen azil soruşturmasından aklanmasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Demokrat Partili 196 Kongre üyesi, özellikle de otelleri üzerinden yabancı ülke kaynaklarından menfaat elde ettiği gerekçesiyle Trump hakkında anayasanın devlet başkanının “yabancı ülke kaynaklarından menfaat sağlamasını” yasaklayan maddesi uyarınca, federal mahkemede 14 Haziran 2017’de dava açmıştı.

Kongre üyeleri, anayasanın ilgili maddesinin Trump’ın yabancı ülkelerden hediye, gelir, makam, unvan veya benzeri bir menfaat kabul etmesini “Kongrenin onayına” bağlamasını gerekçe göstererek, “Kongrenin yetkisinden yoksun bırakıldığı iddiasıyla” dava dilekçesine imza atmıştı.

37 sayfalık dava dilekçesinde Trump’ın şirketinin kendi işlerine özel muamele gösterilmesi için yabancı ülkelere teşvik verdiği iddiası da yer almıştı.

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