Suçu ölenlerin üzerine atmayın!

Amasra faciasında yakınlarını kaybedenleri ziyaret eden CHP’li Aysu Bankoğlu, “Aileler, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyor” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

TBMM‘de kurulan Amasra Faciası Meclis Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 41 şehit madenci yakınının evine taziye ziyaretinde bulundu. İzlenimlerini SÖZCÜ’ye anlatan Bankoğlu, “Şehit yakınları tazminat falan istemiyor. Suç ölen madenciler üzerine atılmasın, gerçek sorumlular bulunup cezalandırılsın istiyor” dedi.

GÜNEŞİ GÖREMEDİLER

Başı önde hesap vermesi gerekenlerin faciadan sonra, “Çok iyi iş çıkardık, şu kadar ekiple müdahale ettik, şu kadar saatte madene ulaştık’” diye övündüklerini ifade eden Bankoğlu, “Her şey yolundaydı, madenler bu kadar iyi denetleniyordu da neden bunlar yaşandı? Anneler, ‘Gerçek suçlular ortaya çıkarsa benim yüreğim biraz soğur’ diyor. Güneşi görmek için karanlığı kazanların ruhlarını incitmeyin” diye konuştu. 2013’te yaşanan Kozlu faciasının baş sorumlusunun mahkum olduğu halde Genel Müdür yapıldığını anımsatan Bankoğlu, “Cezası paraya çevrildi taksitlerini öderken Genel Müdür oldu. 2010’daki Karadon faciasının baş sorumlusunu da Genel Müdür yardımcısı yaptılar. 2014’te 301 canın gittiği Soma faciasının sorumluları cezasız kaldı. Soma’da maden işçisine tekme atanı da Almanya’ya ataşe yaptılar” şeklinde konuştu.

‘KOCAMI ÖPEMEDİM SURATI YANMIŞTI!’

Bartın’da madenci aileleriyle birlikte büyüdüğünü dile getiren Aysun Bankoğlu, “O gece oğlunu aramak için madene inmeye çalışan babayı, ‘Kurtaramadık’ diye birbirlerine sarılıp ağlayan madencileri gördüm. Geride babasının fotoğrafını gösterip, ‘Bak bu benim babam’ diyen 2.5 yaşındaki Miray kaldı. Arkadaşlarını madenden çıkarıp kendi çıkamayan Yener’in kızı Elisa kaldı. ‘Hayat arkadaşımı öpemedim suratı yanmıştı’ diyen 24 yaşındaki dul eş kaldı. Faciadan sonra eskortlarla olay yerine gelenler, babasını, eşini, evladını kaybedenlere, ‘Bunlar kader, yine olacaktır’ diyor. Şehit eşi ise ‘11 aylık bebeğim var, doğum günü yapacaktık, eşimi babamızı kaybettik’ diyor” diyerek yaşananları özetledi.