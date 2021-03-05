Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi yaşamını yitirdi

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Alaturka Online
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HARTUM (AA) – Sudan’ın kuzeyindeki Halfa kentinde altın madeninin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hükümete bağlı Sudan Maden Kaynakları Şirketi Müdürü Mübarek Erdul, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Halfa kentinde terk edilmiş bir altın madeninin çökmesi sonucu 6 madencinin öldüğünü, 4’ünün cansız bedenlerine ulaşıldığını belirtti.

Resmi rakamlara göre Sudan’da geleneksel madencilik işinde 1 milyona yakın kişi çalışıyor.

Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80’ine yakınını kaybeden Sudan, ana döviz kaynağı olarak altına güveniyor.

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