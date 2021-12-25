Sudan’da askeri yönetim karşıtı eylemlerde ölü sayısı artıyor

Ordunun 25 Ekim’de hükümeti feshettiği askeri müdahalenin ardından başlayan protestolar, sert müdahaleye rağmen sürüyor.

Sozcu.com.tr

Sudan’da haftalardır devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi.

Bağımsız Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, protestolardaki can kaybının 48’e ulaştığı belirtildi.

Protestolara karşı daha sıkı önlemler almaya başlayan güvenlik güçleri, dün başkent Hartum’u Nil Nehri üzerinden Omdurman ve Kuzey Hartum şehirlerine bağlayan köprüleri ve Hartum’un merkezindeki ana caddeleri trafiğe kapattı.

Protestocular, “Askerlerle müzakere yok” diyerek orduyu kışlalara dönmeye çağırırken, internette aksamalar meydana geldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, “İfade özgürlüğü bir insan hakkıdır ve buna internete tam erişim hakkı da dahildir. Uluslararası sözleşmelere göre, hiç kimse barışçıl protestolar nedeniyle tutuklanmamalıdır” dedi.

HÜKÜMET KURULAMADI

Sudan’da ordunun 25 Ekim’de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk ve onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale, ülke genelinde kitlesel protestolara yol açmıştı.

Bu hafta ülke genelinde binlerce kişi parlamento, cumhurbaşkanlığı sarayı ve ordu karargahı da dahil olmak üzere önemli hükümet binalarına yürümüş, güvenlik güçleri ise protestoculara göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etmişti.

Ordunun hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk’la yaptığı anlaşmaya rağmen muhalefet, iktidar sivillere devredilene dek sivil itaatsizlik eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

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