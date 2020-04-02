Sudan'da “Başbakan Abdullah Hamduk'un istifası” talebiyle gösteri düzenlendi

HARTUM (AA) – Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un istifası ve ordunun yönetimi devralması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Hartum'daki Başbakanlık binası önünde toplanan ve lastik yakan protestocular, Başbakan Hamduk'un ekonomik krizi yönetmede başarısız olduğunu ifade eden sloganlar attı.

Protestocu grup, orduya "yönetimi devralma" çağrısında bulundu.

Ülke, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Ülkede halkın en çok muzdarip olduğu konulardan akaryakıt ve un krizi de henüz çözüme kavuşturulamadı. Akaryakıt istasyonlarıyla fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Sudan cüneyhinin, dolar karşısında en düşük seviyeleri gördüğü ülkede, İstatistik Kurumu, şubatta enflasyon oranının yüzde 71,4'e çıktığını açıklamıştı.

– Eski rejimin tutuklu siyasilerinin aileleri de Başsavcılık önünde toplandı

Başbakanlık önünde Hamduk karşıtı protesto eyleminin düzenlendiği sırada, Başsavcılık binası önünde de devrik lider Ömer el-Beşir döneminin tutuklu siyasilerinin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için toplandı.

Sudan'daki siyasi tutuklu aileleri komitesinin organize ettiği eylemde, bir grup, Kovid-19 nedeniyle koruyucu tedbirlerin uygulanabilmesi için yakınlarının serbest bırakılması taleplerinin yer aldığı belgeyi Başsavcılık yetkililerine teslim etti.

Siyasi tutukluların aileleri, yakınlarının serbest bırakılması amacıyla aylardır gösterilerini sürdürüyor.

– Vaka sayısı 8'e yükseldi

Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 8’e yükseldiğini, 8'inci kişinin ise önceden tanı konulan bir kişiyle teması sebebiyle hastalığa yakalandığını açıkladı. Bu duyuruyla "ülkede ilk kez hasta biriyle temas sonucu virüs vakası" tespit edilmiş oldu.

Sudan'da virüs kaynaklı şu ana kadar 2 ölüm gerçekleşti.