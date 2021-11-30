Sudan’da binlerce kişi askeri yönetime karşı yürüdü

Sudan’ın başkenti Hartum’da binlerce kişi, darbenin ardından idareyi alan askeri yönetime karşı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü.

Sudan’ın başkenti Hartum’da darbe karşıtı göstericiler yeniden sokaklara döküldü. Askeri yönetime karşı olan binlerce kişi başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü.

Güvenlik güçleri “Askerler, kışlaya geri dönün” sloganları atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ülkenin Port Sudan, Kassala, Nyala ve Atbara şehirlerinde de gösterilerin yapıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu.

Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

21 Kasım’da El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.