Sudan’da darbe girişimi iddiası!

İstihbarat teşkilatı üyelerinin düşük maaşları gerekçe göstererek darbe girişiminde bulunduğu öne sürülürken konuyla ilgili açıklama yapan Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Amer Mohamed Al-Hassan, teşkilat üyelerinin söz konusu girişimlerini utanç verici olarak yorumladı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Al-Hassan, isyanın bastırılması konusunda ordu güçlerinin çabasının devam ettirildiğini açıklarken çok sayıda isyancının şuana kadar teslim olduğunu ve isyanın büyük oranda bastırıldığını açıkladı.

Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih ise yaptığı açıklamada yaşananları bir darbe girişimi olarak değerlendiremeyeceklerini, durumu sadece isyan hareketi olarak gördüklerini ifade etti. Öte yandan Sudan’ın başkenti Hartum’da çatışmaların hala devam ettiği bildirildi.

SUDAN’A GİDEN THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

TK680 sefer sayısı ile İstanbul Havalimanı’ndan Sudan’ın başkenti Hartum’a gitmek üzere havalanan THY uçağı rotayı geri çevirdi. Sudan’daki siyasi hareketlilik sebebiyle Hartum seferini iptal THY uçağı rotasını Akdeniz üzerinden İstanbul’a çevirdi ve Marmara üzerinde yakıt harcadıktan sonra İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. (İHA – Airporthaber)

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