Sudan’da devrik cumhurbaşkanı Beşir’in kapatılan partisinden 12 kişi gözaltına alındı

HARTUM (AA) – Sudan’da, 2019’da askeri darbeyle görevine son verilen cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in kapatılan Ulusal Kongre Partisi'nden (UKP) 12 kişi gözaltına alındı.

Hükümete bağlı "Ömer el-Beşir Rejiminin Ortadan Kaldırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu"ndan yapılan yazılı açıklamada, eski iktidar partisi UKP mensuplarının, başkentteki Riyad Parkı’nda, İstihbarat Teşkilatına bağlı lağvedilen Operasyonlar Birimi ile tam koordineli şekilde siyasi amaçlı iftar düzenledikleri belirtildi.

Kapatılan eski iktidar partisi çatısı altında siyasi faaliyetlere devam edilmesi dolayısıyla "Rejimin Ortadan Kaldırılması Yasası"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, UKP mensuplarının bölgede bir takım ayaklanma olaylarına da karıştığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin 29 Nisan Perşembe günü göz yaşartıcı gaz kullanarak eski iktidar partisi UKP mensuplarının başkentteki iftarını dağıttığını aktarmıştı.

UKP’nin danışma merci konumundaki İslami Hareket’in internet sitesinde de polisin göz yaşartıcı gazla iftara müdahalesini gösteren görüntüler yayımlanmıştı.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından, devlet başkanlığına eş değer konumdaki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 30 Ağustos 2019’da Beşir tarafından kurulan Operasyonlar Birimini lağvetmişti.

Aynı yılın kasım ayında Sudanlı yetkililer, Beşir rejiminin izlerinin silinmesi amacıyla Ulusal Kongre Partisi ve İslami Hareket'in kapatılmasını içeren bir yasa çıkarmıştı.