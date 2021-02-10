Sudan'da geçiş döneminin ikinci kabinesi yemin etti

HARTUM (AA) – Sudan’da 2019'daki askeri darbenin ardından başlayan geçiş döneminin ikinci hükümeti, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk'un huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, asker, sivil ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin temsilcilerinin yer aldığı yeni kabinenin üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yargıtay Başkanı Nimet Abdullah, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ve Başbakan önünde ant içti.

Burhan, kabine üyelerine demokrasiye geçişin sağlanması için tüm kamu kurumlarıyla uyum ve birlik içerisinde çalışma çağrısı yaptı.

Burhan, halkın değişim arzusuna cevap vermek için geldiklerini, onları yüzüstü bırakmayacaklarını ifade etti.

Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf da yeni hükümetin en önemli gündeminin hayat pahalılığının ortadan kaldırılması ve ekonomik reform olduğunu belirtti.

Yusuf, barış anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi, güvenlik reformu, adaletin sağlanması ve demokratik geçişi sağlayıp seçimlerin yapılmasının da diğer öncelikleri olduğunu kaydetti.

Başbakan Abdullah Hamduk, 8 Şubat'ta basın toplantısıyla duyurduğu 26 kişilik yeni kabinede, Devrimci Cephesi bünyesindeki silahlı hareketlerden de 7 isme yer vermişti.

Sudan’da 21 Ağustos 2019'da başlayan geçiş döneminin 2024 başlarında sonlanmasıyla seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

-Yeni kabinenin üyeleri

Savunma ve İçişleri bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 26 bakandan oluşuyor. Eğitim bakanının ismi, istişarelerin ardından açıklanacak.

Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine Meryem Sadık el-Mehdi, İçişleri Bakanlığı görevine ise İzzeddin Şeyh getirildi.

Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, Yükseköğretim Bakanı İntisar ez-Zeyn Sagıyrun, Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas ve Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasredin Muferrah görevlerinde kaldı.

Mirgani Musa Hamed Ulaştırma Bakanlığına, Tahir İsmail Muhammed Tarım ve Orman Bakanlığına, İbrahim eş-Şeyh Sanayi Bakanlığına, Ali Cidu Adem Ticaret ve Lojistik Bakanlığına, Ahmed Adem Bahit Toplumsal Kalkınma Bakanlığına, Teysir Nurani Muhammed et-Tayyib Çalışma ve İdari Reform Bakanlığına, Hamza Bellul el-Emir Kültür ve Enformasyon Bakanlığına, Ömer Ahmed en-Necib Sağlık Bakanlığına, Buseyne İbrahim Dinar Federal Yönetim Bakanlığına, Muhammed Beşir Maden Bakanlığına, Hafız ibrahim Abdunnebi Hayvan Kaynakları Bakanlığına getirildi.

Cadiyn Ali Ubeyd Hasan Enerji ve Petrol Bakanlığına, Yusuf Adem ed-Day Gençlik ve Spor Bakanlığına, Halid Ömer Yusuf Bakanlar Kurulu İşleri Bakanlığına, Abdullah Yahya Bayındırlık Bakanlığına, Haşim Haseberrasul İletişim Bakanlğına, El Hadi Muhammed İbrahim Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığına, Cibril İbrahim Muhammed Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığına atandı.