Sudan'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

HARTUM (AA) – Sudan'da yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dua ve namazlarla idrak etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kalabalık cemaatle programlar düzenlendi.

Başkent Hartum'daki Nur Camisi'nde toplanan yüzlerce Sudanlı, teravih namazının ardından sabah namazına kadar topluca teheccüd namazı kıldı.

Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Öte yandan Sudan'daki Türk resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Kadir Gecesi dolayısıyla Aziz Mahmud Hüdayi Vakfında bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da katıldığı programda namazlar kılındı, Müslümanlar ve Filistin için dualar edildi.