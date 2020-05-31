Sudan'da uluslararası uçuş yasağının süresi uzatıldı

HARTUM (AA) – Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşlara getirilen yasak 14 Haziran'a uzatıldı.

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin 31 Mayıs'a kadar askıya alınma kararının 14 Haziran'a uzatıldığı belirtildi.

Kurum, yasağın iç ve dış hat seferlerinde geçerli olacağını ancak hava trafiğinin yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi, insani ve teknik yardım, petrol sahalarında çalışanların taşınması ve kargo uçakları için açık olacağını kaydetti.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 226 artarak 5 bin 26'ya çıktığı Sudan'da, 286 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan; Mısır, Güney Afrika ve Cezayir’in ardından Afrika kıtasında en fazla ölümün rapor edildiği ülke oldu.