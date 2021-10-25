Sudan’da yine darbe girişimi: Kabine üyeleri gözaltına alındı

Sudan kabinesinin büyük çoğunluğu ve hükümet yanlısı partilerin genel başkanları, askeri güçler tarafından gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

Sudan’da 2019’da devlet başkanı Ömer el-Beşir’in indirilmesi sonrasında hassas bir denge politikasının izlendiği Sudan’da uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir gelişme yaşandı.

Sudan kabinesinin büyük çoğunluğu ve hükümet yanlısı partilerin genel başkanları, askeri güçler tarafından gözaltına alındı. Konu hakkında bilgi üç siyasi kaynak tarafından verildi.

Bir Reuters kaynağı halkın sokağa döküldüğünü ancak Sudan ordusu ve paramiliter güçlerin Hartum’un çeşitli noktalarında konuşlanarak hareketi kısıtladığını söyledi.

HAVALİMANI KAPATILDI

Al-Arabiya Hartum havalimanının kapatıldığını ve uluslarası uçuşların ertelendiğini bildirdi.

Al Hadath TV’nin haberinde Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok’un ev hapsine alındığı ve kimliği belirlenemeyen askeri güçlerin dört bakanı, iktidar konseyinin bir sivil üyesini, birkaç eyaletin valisini ve siyasi parti başkanlarının gözaltına aldığı ifade edildi.

DEVLET TELEVİZYONU YAYIN AKIŞINI DEĞİŞTİRMEDİ

Ailesi Reuters’a yaptığı açıklamada Hamdok’un basın danışmanının evine askeri güçler tarafından baskın düzenlendiğini ve kendisinin gözaltına alındığını söyledi.

Askeri kaynaklardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Sudan devlet televizyonu normal yayın yapmaya devam ediyor.

Reuters kaynakları başkent Hartum’da internet erişiminin kesildiğini dile getirdi.

GEÇEN AY BİR DARBE GİRİŞİMİ DAHA YAŞANMIŞTI

Eski devlet başkanı Ömar el-Beşir’in Nisan 2019’da iktidardan indirilmesinden sonra ordu ve siviller arasında kurulan kırılgan bir iktidar paylaşımı anlaşmasıyla yönetilmekte olan Sudan’da geçtiğimiz ay da bir darbe girişimi yaşanmıştı.

Ömer el-Beşir aylarca süren protesto gösterilerinin ardından iktidardan indirilmiş ve tutuklanmıştı.

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