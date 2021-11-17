Sudan’daki darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Sudan’da darbe karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 2 göstericinin hayatını kaybettiği, onlarca göstericinin ise biber gazı nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Sudan’da darbe karşıtı göstericiler, “Askeri güce hayır” sloganlarıyla bugün yeniden sokaklara döküldü. Gösteriler başlamadan önce başkent Hartum’u Kuzey Hartum ve Omdurman kentlerine bağlayan 10 köprüden 4’ü kapatıldı.

Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Hartum’daki gösterilerde 2 protestocunun ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin protestoculara biber gazıyla müdahalesi sonucu çok sayıda göstericinin ise yaralandığı kaydedildi.

Sudanlı sağlık yetkilileri, hafta sonu düzenlenen darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini ve 25 Ekim’deki askeri müdahaleden bu yana en az 23 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Gösterilerde çok sayıda protestocunun yanı sıra 100’den fazla hükümet yetkilisi ve siyasi lider gözaltına alındı.

Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

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