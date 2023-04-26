Sudan’dan tahliye edilen ikinci Türk kafilesi de İstanbul’a geldi





Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya sevk edilen 301 Türk vatandaşı daha İstanbul’a getirildi.

Dışişleri Bakanlığı ile Hartum ve Addis Ababa Türk Büyükelçiliklerinin organizasyonuyla, ilk olarak karayoluyla Etiyopya sınırına getirilen Türkler, daha sonra buradan da otobüslerle Gondar şehrine ulaştırıldı. Türk kafileleri başkent Addis Ababa’ya sevk edildikten sonra THY’ye ait uçaklarla Türkiye’ye getiriliyor. 01.10 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inen ilk uçağın ardından Boeing 777-300 tipi ikinci uçak da sabah saat 09.15’te geldi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA çalışanları tarafından çiçeklerle karşılanan Türkler, savaş bölgesinden kaçış sürecini ve yaşadıkları korku dolu günleri basın mensuplarına anlattı.

25 yıldır Hartum’da yaşayan ve ticaretle uğraşan Abdülrezzak Şahan, savaş bölgesinden kurtulup sağ salim ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu belirtti. Tahliye operasyonu için yetkililere teşekkür eden Şahan, “Savaş bölgesi olmasından dolayı zorlu bir süreçti. Birtakım sıkıntılar oldu. Ancak ülkemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Sudan çok zor günler geçiriyor. Düzelmesini temenni ediyoruz. Silahların gölgesinde başkent tamamen kuşatılmış durumda. Çatışmalar oldukça yoğun” diye konuştu.

“SİLAHLARIN ALTINDA TAHLİYE SÜRECİ YAŞANDI”

Şahan, Türk Büyükelçiliği’nin tavsiyesiyle evlerinden çıkmadıklarını kaydederek, tahliye operasyonuna ilişkin şunları söyledi:

“Daha çok evlerimizdeydik. Bu şekilde kendimizi korumaya çalıştık. Koordinasyon neticesinde toplanma bölgesine yönlendirildik. Gerekli çalışmalar yapıldı. Otobüslere bindik. Etiyopya sınırına geldik. Oradan yine otobüslerle Etiyopya’nın başka bir şehrine ve küçük bir havalimanından uçakla başkent Addis Ababa’ya geldik. Neticede bir savaş bölgesinde, silahların altında kuşatılmış bir şekilde bu tahliye süreci yaşandı. Güvenlik şemsiyesi altında Etiyopya sınırına kadar geldik. Addis Ababa’ya kadar güvenli bir şekilde geldik.”

“İŞ YERİMİZ YAĞMALANDI”

Sudan’da çalışan Mehmet Mehdi Gergin ise savaşın ortasında kaldıklarını ve çok korktuklarını ifade etti. Gergin, “Yollar çok bozuktu. Arabalar bozuldu. Sudan’dan otobüslerle Etiyopya’ya geldik. Etiyopya’da da kapıda sıkıntılar başladı. Havalimanına geldikten sonra da rahatladık. Çok korktuk. Gözümüzün önünde vurulanlar oluyordu. Ateşkes deniliyor ancak öyle bir şey yok. Kurşunların arasında nasıl geldiğimizi biz de bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkent Hartum’da ticaretle uğraşan Osman Atilla da tahliye operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi. Atilla, “Geldiğimiz için mutluyuz. Sudan gerçekten çok sıkıntılı ve karışık. Bizi Etiyopya’ya götürdüler ancak orası da karışık. Orada da bir iç savaş var. Başka bir alternatif yol olmadığından dolayı bizi Etiyopya üzerinden getirdiler. Ama bir savaşın içinden başka bir savaşın içine gittik. Organizasyonlar iyiydi. Çok şükür sağ salim geldik. Ticaretle uğraşıyorum Sudan’da. İş yerimiz yağmalanmış durumda” şeklinde konuştu.

Öte yandan tahliye edilecek üçüncü kafile için Etiyopya’da bulunan THY uçağının saat 15.00 sıralarında İstanbul’da olması bekleniyor. (DHA)