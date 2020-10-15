Sudan’ın doğusundaki gösterilere polis müdahalesi: 5 ölü, 27 yaralı

HARTUM (AA) – Sudan’ın doğusundaki Kesele eyaletinde valinin görevden alınmasını protesto eden göstericilere polisin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Sudan’ın Kesele ve Kızıldeniz eyaletlerinde husumetli Beni Amir ile Hadendova kabileleri arasındaki anlaşmazlıkların sona erdirilmesi kapsamında Kesele Valisi Salih Ammar'ın görevden alınması ile başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

Muhalif Sudan İletişim Partisi Genel Başkanı Idris Şideli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polisin aşırı güç kullanımı ve vahşeti nedeniyle 5 protestocu yaşamını yitirdi, 27 protestocu yaralandı." dedi.

Şideli, Kesele’de polis ile göstericiler arasındaki gerginliğin sürdüğünü aktardı.

Beja Kongre Partisi'nden yapılan açıklamada, Kesele’de aşırı güç kullanımı kınandı ve barışçıl göstericilerin ölümünden hükümet sorumlu tutuldu.

Can ve mal güvenliği için vatandaşların sakin, itidalli olmaya çağrıldığı açıklamada, protestoculardan itirazlarını dile getirirken barışçılıktan ayrılmama ve ülkenin çıkarlarını göz ardı etmemeleri istendi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberinde de göstericilerin kendileri için belirlenen güzergahın dışına çıkarak valilik binasını işgal girişimi üzerine güvenlik güçlerinin müdahale ettiği, çıkan olaylarda polis ve ordu mensuplarından da yaralanalar olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahalesi üzerine çıkan olaylarda 1 polis memurunun da hayatını kaybettiğini iddia etti.

– Olaylar nasıl başladı?

Başbakan Abdullah Hamduk’un salı günü, Kesele Valisi Salih Ammar'ı kentte kabileler arasındaki anlaşmazlık ve şiddet olayları nedeniyle görevinden alması, bölgede Ammar'ın mensubu olduğu Beni Amir kabilesinin tepkilerine neden olmuştu.

Beni Amir kabilesi mensupları, hükümetin görevden alma kararına tepki olarak Kızıldeniz ve Kesele eyaletlerinde sivil itaatsizlik ve protesto eylemleri başlatmıştı.

Vali Ammar’ın göreve gelmesine husumetli oldukları Hadendova kabilesi karşı çıkıyordu.

– "Sokağa çıkma yasağı" ilan edildi

Kızıldeniz eyaleti güvenlik komitesi, önceki gün iki kabile arasındaki şiddet olayları dinip, asayiş sağlanana kadar Port Sudan ve Sevakin kentlerinde 12.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, Sevakin kentinde hükümetin valiyi görevden alma kararı ile husumetli Beni Amir ve Hadendova kabileleri arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı olaylarda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.