ŞÜKRAN MORAL’A GÖRE PERFORMANS SANATININ İNCELİKLERİ NELER?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Performans sanatı nedir? İnsanı nasıl etkiler? Şükran Moral sanatını nasıl icra ediyor? Bunu yaparken kendi hayatından deneyimlerini katıyor mu? Toplumsal olaylar sanata nasıl dahil edilir? Sanat terapisi nedir? Elif Dürüst soruyor, Performans Sanatçısı Şükran Moral ve Uzman Psikolog Asena Yurtsever anlatıyor. Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir