Şükran Ovalı ve Caner Erkin’den aşk pozları!

Salgın nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yaptı. Çiftin aşk pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızıyla birlikte karantina günlerini evinde geçiriyor.
Ünlü çift, İstanbul’daki lüks evlerinde çekildikleri aşk dolu fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin fotoğrafları, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Son güncelleme: 07:44 – 04.05.2020