Şükrü Özyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Şükrü Özyıldız genç olmasına rağmen farklı yapımlarda rol aldı ve izleyicinin beğenisini kazandı. İşte hayatı…

Şükrü Özyıldız kimdir ve nereli soruları merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu İzmirli ve 1988 doğumlu.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Karadenizli’dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi’nde işletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus’la Portekiz’e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 yılında Derin Sular adlı dizide görülmüştür.

2013 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva’da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.

2015’te, Star TV’de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show TV’de yayımlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18. bölümde final yapmıştır.