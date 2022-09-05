Sulama kanalında toplu balık ölümleri endişelendirdi

Aydın’ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce balığın aynı anda ölmesi mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Latif SANSÜR

Sazlı Mahallesi, Organize Sanayi Sitesi arkasında bulunan sulama kanalında yüzlerce balık aynı anda ölüp su yüzüne çıkınca mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Aynı dereden mahalledeki hayvanların da su içtiğini söyleyen mahalle sakinleri, “Bu dereden hayvanlarımız şu içiyordu. Geçtiğimiz günlerde birkaç koyun zehirlenme tehlikesi atlattı. Balıkların ölümü bu dereye zehirli madde bırakıldığını gösteriyor. Yetkililerden acil müdahale bekliyoruz” dedi. Nedeni henüz belirlenemeyen ölümlerle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğünden ekiplerin numune alacağı öğrenildi.

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