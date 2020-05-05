Süleyman Şah Türbesini Kaçırmak Serbest, Altun Haberi Yapmak Yasak

İktidar mensuplarına eleştiri yasak, muhaliflere küfretmek serbest

Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, siyasi gündemin ilk sırasında yer alan “Darbe iması” tartışmalarını büyüteç altına aldı.

İktidarın uyguladığı çifte standardı eleştiren Yanardağ ve Kongar, Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medyadan yapılan tehdit söyleminin nasıl bir tehlike içerdiğine dikkat çekti.

Programda, Kurumların devletin bir sopası gibi kullanılmasının iktidar açısından neden olacağı hatalara da değinildi.