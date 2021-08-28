Süleyman Soylu: 31. buluşma gerçekleştiriliyor

Yazan:
Alaturka Online
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şırnak’ta evlat nöbetindeki aile evladına kavuşuyor” notunu düştü.

Yayınlanma: 19:36 – 28 Ağustos 2021

Süleyman Soylu: 31. buluşma gerçekleştiriliyor

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda PKK ve diğer terör örgütlerini, evlat nöbeti tutan annelerin çökerteceğini vurguladı.

Evlat nöbetinde bekleyen ailelerden bir diğerinin de evladına kavuştuğunu vurgulayan Soylu, “Evlat Nöbeti’nde bir güzel haber daha, 31. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak’ta, Evlat Nöbeti’ndeki aile evladına kavuşuyor. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek” ifadelerine yer verdi.

Turuncu kategorideki terörist Diyarbakır'da yakalandı İlginizi Çekebilir Turuncu kategorideki terörist Diyarbakır’da yakalandı 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?