Süleyman Soylu: Dereli’deki felaketin 5 misli

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, “Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi budur şu ana kadar. Dereli’de karşı karşıya kaldığımız bu felaketin 5 misli kadar bir süreç var burada” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.

“DERELİ’DEKİ FELAKETİN 5 MİSLİ”

“Yer yer 300 kilogramın üzerinde bir yağmur söz konusu” diyen Soylu, “Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi budur şu ana kadar. Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de ‘5 Dereli’ gibi bir rakam çıkardığımı kendi zihnimde söyleyebilirim. Dereli’de karşı karşıya kaldığımız bu felaketin 5 misli kadar bir süreç var burada” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun açıklamaları şöyle devam etti:

“ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELDİK”

“Yaklaşık 850 vatandaşımız helikopterlerle, balık adamlarla, iş makinalarıyla kurtarıldı. Bu kurtarmalarda çocuk, yaşlı, sedyeye bağlı hasta, aileler, bebekler, hamileler de vardı.

Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemi hem de arama-tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.

“İLÇE İKİYE BÖLÜNDÜ”

Bir detayı daha ifade edeyim. Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5’e kadar yoktu. Ulaşım bir köy yolu üzerinden sağlanabildi.

Altyapı hasarları çok. Esnafımızı karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok. Vatandaşımızın etkilenmesi çok.”

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