Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

Bir basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Bakan, şunları söyledi:

“DEVLET SIRRINDAN YARARLANMA” SUÇU

– Kendisiyle ilgili başından beri söylüyoruz: Suç işleri bakanı. Sadece suç işleri bakanı değildir, içişleri bakanlığında bir suç örgütü oluşturmuştur. Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz. Soylu’nun kendisiyle ilgili 5 tane ayrı suç duyurusunda bulunduk. Geride 105 tane daha var. O kadar çok suç işledi ki. Soylu, devlet sırrından yararlanma suçundan yargılanacak.

“YENİ BİR OPERASYON”

– Asıl önemli konuya geliyorum. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden yapılan yeni bir operasyondan bahsediyorum. Bu gördüğünüz belge, İzmir İl GAMER Merkezi’nin yazısıdır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nü bir yazısın il valilikleri ordu komutanlıklarına gönderiyor.

“SUÇA ORTAK OLMAYIN”

– Ben soruyorum: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK’nın hazır bulundurulmasına dair yazıyı neden yazmıştır? Seçim için TSK’ya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? TSK’nın zırhlı araçları neden hazır bulundurulacak? Valilerimize sesleniyorum: Suça ortak olmayın. Ordumuza sesleniyorum: Bu rutin bir seçimdir, seçimler her beş yılda bir olur.