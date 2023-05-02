Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

“14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir” sözleri büyük tepki çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. HDP Milletvekili ve Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, cumhuriyet başsavcılığına giderek Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçu duyurusunu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

– İçişleri Bakanı olan şüpheli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını, AKP ve MHP’nin ise Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde, Sn. Recep Tayyip Erdoğan dışında seçilecek olan cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunu elde edecek muhalefet partileri ile ilgili seçim sonuçlarını tanımayacağını açıkça ve net bir şekilde ifade etmiştir.

“SUÇ UNSURLARI OLUŞMUŞTUR”

– İçişleri Bakanı olan şüphelinin emrinin altında polis ve jandarma teşkilatının bulunması gerçeği karşısında Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve/veya AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını tanımayacağı ve bu yönde teşebbüste bulunacağı aşikar olduğundan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzenin fiilen uygulanmayacağı yönünde teşebbüste bulunacağından açıkça TCK m.309/1’deki suçun unsurları oluşmuştur.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU”

– Şüpheli ile ilgili yapılacak soruşturma çerçevesinde TCK m.309/1’deki suçun işlenmediği yönünde kanaate ulaşılması halinde, 14 Mayıs 2023’de TCK m.309’da işlenen/işlenecek suç/suçların, aynı zamanda kamu görevlisi olan şüpheli tarafından TCK m.279 ‘Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçu yönünden de değerlendirilmesi gerekmektedir.

– Aynı zamanda 14.05.2023 günü ülkemizde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim kararını alan Cumhurbaşkanını siyasi darbe içerisinde gösterdiğinden şüpheli Cumhurbaşkanına hakaret kenar başlıklı TCK m.299/1-2’deki Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu da işlemiştir.