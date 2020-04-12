Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı!

Yazan:
Alaturka Online
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Rize’nin Pazar ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmesinin ardından F.Y, isimli bir kişi ilçe merkezindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

ZOR İKNA EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar gören  güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler “Şehitlerim beni çağırıyor” diyerek ağlamaya başlayan F.Y’yi  ikna etmeye çalıştı.

Polisler istifanın kabul edilmediğini söyleyerek ikna çalışmalarına devam ederken itfaiye ekipleri de önlem aldı. Soylu’nun istifa etmediğine ikna edilen F.Y daha sonra binanın çatısından indirildi.

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