Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’na hakaret etti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gram onurun varsa istifa et” çağrısına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içerikli tweetler attı…

Twitter’dan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

*Onursuz olan, Kılıçdaroğlu’dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan askerimize ‘kimyasal silah’ kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma’ya ‘cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti’ yaftası takan, PKK’nın Suriye kolu PYD’yi ‘barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde ‘gazeteci’ diyerek savunan, Türkiye’de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında “Haftada 5 bin satıcı yakalanıyor ne demek? Soylu’nun itirafına teşekkür ederim. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10’uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz” demişti…