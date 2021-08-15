Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu’nun kulağına bakın ne söyledi! Engin Altay fena sıkıştırdı!





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da eşlik etti. Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, ilçede saha çalışması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de Bozkurt sokaklarında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na gelen kayıp ihbarlarıyla ilgili bilgi veren Soylu; Sinop, Bartın ve Kastamonu’nun tamamında bulunan yaşamını yitirmiş kişi sayısını, 60 olarak aktardı. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile de yeniden yapımını İBB’nin gerçekleştireceği cadde üzerinde görüştü. Yanık’tan, yaşananlar ve sonrasında ortaya çıkan dayanışmaya dayalı çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, felaketi yaşayan ilçenin yöneticisine, önceki dönem belediye yönetimi tarafından dere yatağına yapılmasına izin verilen binalarla ilgili duyarlı olunması yönünde görüşlerini iletti. Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun kulağına eğilerek "Buradan şikayetçiyiz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Soylu'ya "Ulaşamadığınız köydeki kayıpları saymıyor musunuz?" diye sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #süleymansoylu #kemalkılıçdaroğlu #enginaltay #ekremimamoğlu #kastamonu #hasanbaltacı #chp #ibb #haber #siyaset #akp #politika #yurttaştv