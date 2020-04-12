Süleyman Soylu kimdir? İşte Süleyman Soylu’nun hayatı ve siyasi kariyeri…

1969 doğumlu olan Süleyman Soylu’nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkındaki bilgiler günün en fazla merak edilen konularından. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun nereli olduğunu ve hangi görevlerde yer aldığını sayfamızdaki biyografiden bulabilirsiniz. İşte Süleyman Soylu’nun hayatı…

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.

SİYASETE GİRİŞİ

Siyasi kariyerine ilk olarak 1987 yılında başlayan Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi’nin Gençlik Kolları’nda göreve başladı. 1987-1990 yılları arasında Doğru Yol Partisi İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında Doğru Yol Partisi Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra 17 Temmuz 1995’te bahsi geçen ilçe teşkilatının başına getirilen Soylu, 25 yaşında Türkiye´nin en genç ilçe başkanı unvanını aldı. Dört yıl sonra 29 Nisan 1999’da İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 genel seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya kadar bu görevi yürüttü.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI

Soylu, Doğru Yol Partisi’ndeki önemli görevlere getirildiğinde o dönemin parti Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili olan Tansu Çiller’in partili genç gözdelerinden olmuştu. Doğru Yol Partisi’nin 2007 genel seçimleri öncesinde Anavatan Partisi’yle birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrasında Mehmet Ağar’ın istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulun üçüncü turunda Soylu, geçerli 800 oyun 529’unu alarak genel başkanlığa seçildi. 15 Kasım 2008’de gerçekleştirilen Nevval Sevindi ve Refaiddin Şahin’in de aday olduğu Demokrat Parti 9. Olağan Kongresi’nde 993 oy geçerli oyun 922’sini alan Soylu, genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009 yerel seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 genel seçimlerinde elde edilen yüzde 5,4’lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi ve “Yüzde 5,4’ün altında kalırsak çekilirim” dedi. Yerel seçimlerde il genel meclisi oylamasında partisi yüzde 4 oy alınca Soylu, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada “Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim” diyerek istifa edeceğini ve kongrede aday olmayacağını açıkladı, ancak 12 Mayıs’ta bu kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağını açıkladı. 16 Mayıs 2009’da kendi talebi ile gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kongre’de 3. tur oylaması öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bu süreçten sonra, ülke çapındaki değişik üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen davetlerle Türkiye’nin birçok bölgesinde konferans ve panellere katıldı. 12 Eylül Referandumu için sunulan anayasa değişikliği paketinin, Türkiye’nin dönüşümü ve demokratikleşmesi için hayati öneme sahip olduğunu düşünen Soylu, “Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi ve arkadaşları ile birlikte Türkiye’yi dolaşarak “evet” oyu tercihinin sebeplerini milletle paylaştı.[kaynak belirtilmeli] Bu faaliyetinin ardından Hüsamettin Cindoruk’un genel başkan olduğu Demokrat Parti’den ihraç edildi.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DÖNEMİ

Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında ağır ithamlarda bulunan ve yolsuzluk suçlamaları yapan Soylu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 5 Eylül 2012’de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen genişletilmiş grup toplantısındaki törenle resmi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. 30 Eylül 2012’de Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na seçildi, müteakiben Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 Adalet ve Kalkınma Partisi 5. Olağan Kongresi’sinde yeniden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 13 Eylül 2015’te de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Mustafa Ataş’a devretti.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon 1. sıra adayı oldu ve seçilerek meclise girdi. 24 Kasım 2015’te Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atanan Soylu, Davutoğlu’nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine devam etti.

Soylu, 31 Ağustos 2016’da istifa eden Efkan Ala’nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Bazı yerel yorumcular, Soylu’nun FETÖ/PDY ile mücadeledeki tavrı ve 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Ankara’da sokağa çıkarak darbe girişimine karşı yürütülen protestolarda yer alması nedeniyle İçişleri Bakanlığına atandığını iddia ettiler.

Soylu, 9 Eylül 2016’da terör örgütlerine destek verdikleri iddia edilen bazı belediyelerde görevden almaların olacağını söyleyerek “28 belediyenin yönetimi Kandil’in talimatıyla değil, şu ay yıldızlı bayrağı kendi gönlüne sindirmiş insanların yönetimiyle devam edecektir” ifadelerini kullandı. 11 Eylül 2016’da ise 2 il, 24 ilçe ve 2 belde belediyesine kayyum atandı. Ayrıca Hakkari, Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da gerginlikler yaşandı.

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