Süleyman Soylu, ticaret yaptığı kişilerin Alevi olduğunu Erdoğan iktidara geldikten sonra öğrenmiş

Diyarbakır’da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ticaret yaptım yıllarca. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra bir kısmının Alevi olduğunu öğrendim. Çünkü söyleyemiyorlardı” dedi.

içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daki temasları kapsamında Çınar ilçesini ziyaret etti. Artık insanların rahat bir şekilde, “Dindarım, Kürt’üm, Alevi’yim” diyebildiğini öne süren Soylu, şunları söyledi:

İFADE EDEMİYORLARDI

– Mahallemizde, etrafımızda Kürt arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Ama öyle bir zaman dilimi geldi ki arkadaşla konuşuyorsun, ‘Nerelisin?’ diyorsun. ‘Ben Kürt’üm ama.’ diye başlıyor. Aması ne arkadaş. Yani size, ‘Zararlı bir adam değilim, merak etme.’ demek istiyor.

– Ticaret yaptım yıllarca. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra bir kısmının Alevi olduğunu öğrendim. Çünkü söyleyemiyorlardı. İfade edemiyorlardı. Korkuyor, çekiniyor, acaba beni başka şekilde yaftalarlar mı, acaba beni başka türlü anlarlar mı diyorlardı. Çok uzun yıllardan beri bütün bunlar yaşandı. (AA)

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