Süleyman Soylu’dan ABD’ye taziye tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan şehit paylaşımına tepki gösterdi.

ABD‘nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.

BAKAN SOYLU’DAN TEPKİ

ABD Büyükelçiliğinin paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil…



Soylu, paylaşımında ABD Büyükelçiliği’nin paylaşımı ile birlikte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın(CENTCOM) Suriye’de öldürülen terör örgütü liderleri için yayınladığı taziye mesajına da yer verdi.

3 ASKERİMİZ VE 4 KORUCUMUZ ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıklamıştı.

Önceki gün Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve korucular Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit olmuştu.

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