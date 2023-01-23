Süleyman Soylu’dan Bitcoin çıkışı: Tüm dünyayı teslim alacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç çetelerinin karşısında gerçekleri çarpıtarak devleti küçük düşürmeye çalışmanın hastalıklı kafanın tezahürü olduğunu belirterek, “FETÖ’nün oyuncaklarına da FETÖ’den medet umanlara da teslim olmayacağız.” dedi.

Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dünyada mali suç dalgalanmasının daha yeni başladığını belirtti.

Uyuşturucu, terör ve vekalet savaşları paralarıyla ilgili yayılmanın dünyada daha yeni başladığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

“Bunlar bitcoin ve çeşitli enstrümanlarla ülkeden ülkeye yayılmaktadırlar. Bunun da başında batının imparatorluğu var. Bir tek amaçları var. İstedikleri ülkeleri istikrarsız hale getirebilmek için organize suç şebekelerine taşıyıcılık görevi vererek kirli parayla ülkelerin huzurunu, asayişini ve kamu düzenini bozmaktır. Bir taraftan meşru bir iş yapıyormuş gibi gözükerek orada, hem yasa dışı bahis ve şans oyunlarını birlikte koşturan ülkeler var. Bunu balkanlara, Malta ve Kıbrıs’a yaymak isteyen ve onların üzerinden de bize yaymak isteyen, kirli parayı buralarda hakim para haline getirebilmek için çaba sarf eden bütün etrafımızdaki coğrafyada, uyuşturucu paralarını dünyaya yaymaya çalışan bir batı aklı var. Buna teslim olmamak lazım.”

Bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, “Bu yeni başladı. Bunun dünyayı teslim almaya çalışacağını bir mesai arkadaşınız olarak söylemek istiyorum. Bunu da organize suç şebekeleri üzerinden gerçekleştirecekler. Çünkü en rahat ulaşabilecekleri tipler, bu tiplerdir. Kriminal tiplerdir. Sokaklara bunu yaymaya çalışacaklar. Özellikle alt ve orta gelirdeki insanları teslim alacaklar. Kamu görevlilerini teslim alacaklar. Sanal bahisle, sanal kumarla ve bitcoinle beraber. Organize suç şebekesi ayağında mali suç ayağında sizlere önemli görev düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

İKİ FOTOĞRAF KARESİYLE…

Bakan Soylu, konuşmasında her şeyi siyaset malzemesi yapan insanların batılı ajanslardan aldığı akılla beraber, ülkenin köklü kurumlarını itibarsızlaştırarak hükümeti hedef aldığını dile getirdi.

Siyaset sahnesinde kendilerine her türlü iftiranın atıldığını belirten Soylu, “İki tane fotoğraf karesi üzerinden bize her türlü iftirayı atanlar, kendileri bugün organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar hale gelmişlerdir” dedi.