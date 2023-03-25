Süleyman Soylu’dan dikkat çeken ‘Erdoğan’ mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davalarının lideri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

*Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır.

*Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

*Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir.

*Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü Türkiye’si, davamızın omuzlarında yükselecektir.