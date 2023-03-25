Süleyman Soylu’dan dikkat çeken ‘Erdoğan’ mesajı

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Alaturka Online
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davalarının lideri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

*Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır.

*Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

*Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir.

*Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü Türkiye’si, davamızın omuzlarında yükselecektir.

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