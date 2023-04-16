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16 Nisan 2023
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Süleyman Soylu’dan ezan vakti yakışıksız sözler

Alaturka Online
Alaturka Online


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bayrampaşa’da AKP’nin sahur programına katıldı. Sabaha karşı Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’li belediyeleri hedef alan Soylu, onlarca ailenin karşısına geçip, yakışıksız sözler sarf etti:

– Kılıçdaroğlu sana söylüyorum, biz bu seçimi bu milletimizin o yüksek ferasetiyle o kadar güçlü kazanacağız ki bu millet Kemal’e de bay bay diyecek.

“KENDİ EVİNDEN BAŞLA”

– Bize “Gitsinler” diyorlar. Biz gideceğiz de kim gelecek? Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT’ye karşı yapılacak her şeye iktidara gelince yasak edileceklerini ifade eden… Ya o zaman ilk önce kendi evinden başla kardeşim. Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun ya? Kendi evinden başla. Madem aynı cinslerin evliliğini istiyorsun, kendi evinden başla.

– Bu milletin başına niye musallat oluyorsun. Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun ya? Madem bu işe meraklısın. Hadi belediyeleri yapsalardı ya. Öyle fırsat vermeyiz. Biz gideceğiz. Bu LGBT’ciler gelecek. Aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek. Tövbe estağfurullah ya…

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