55.4 F
Los Angeles
12 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemSüleyman Soylu’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret üstüne hakaret

Süleyman Soylu’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret üstüne hakaret

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Seçim bölgesi İstanbul’da propaganda çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret etti ve hakkında ağır ithamlarda bulundu.

AKP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nda konuşan Soylu, şunları söyledi:

– Rezil, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu. Bana kendi milletvekilinin kasetini, “Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul.” Bu milletvekilinin kasetini… Bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs’ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı.

“KENDİN SÖYLEDİN”

– Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanların aileleri yok mu? İnsanları montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun.

– Kendin söyledin, kendin arkadaşlarını gönderdin, rica ettin. “Allahı’nı seversen milletvekilimin kasetini bul ve yok et” diye. Ne edepsiz bir adammışsın sen. Gerekirse isim veririm ama isim vermem çünkü herkes biliyor.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,500BeğenenlerBeğen
16,179TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States