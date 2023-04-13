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12 Nisan 2023
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Süleyman Soylu’dan “Ürfi Çetinkaya” açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online

Gaziantep’te gerçekleştirilen Kökünü Kurutma adlı uyuşturucu operasyonunda 149 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona yönelik şu bilgiyi verdi:

“49. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 179 hedef belirlenmiş, 179 hedefe saat 04.45 itibarıyla 1529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149’unu yakalamış oldular. Allah onlardan razı olsun, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar.”

Soylu, uyuşturucu kaçakçısı Ürfi Çetinkaya’nın yakalanmasıyla ilgili olarak da “Dün de uzun zamandır takip ettiğimiz ve 24 yıllık cezasından kaçan, hem de birçok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan bir uyuşturucu baronunu İstanbul emniyetimiz, istihbaratımız ve Narkotik Başkanlığımız ortaya koyduğu çalışmayla yakalamıştır.” dedi.

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