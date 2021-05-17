Süleyman Soylu’nun danışmanından Sedat Peker’in iddialarına cevap

Sedat Peker’in yayınladığı videolarda kendisi hakkında, “1 milyon 600 bin liralık arabaya biniyor. Trabzon’a 5 milyon liraya ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bini bulmaz.” yönündeki iddiasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

OTOMOBİLİ BORÇLANARAK ALDIM

Ali Faik Hacıoğlu, “Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım” notuyla paylaştığı açıklamasında, söz konusu arabayı geçen yıl yarısını borçlanarak 877 bin liraya aldığını ve 10 gün önce de borçlarını ödemek için satışa koyduğunu yazdı.

EV DANIŞMAN OLMADAN BİTTİ

Açıklamasında babasının 37 yıllık devlet memuru olduğunu, 2002’de AKP’de siyasete başladığını ve 2016’da da Bakan Soylu tarafından danışmanlık görevine getirildiğini anlatan Hacıoğlu, “5 milyonluk ev” iddiasına da şu şekilde yanıt verdi:

“Yaşadığımız Yanyamaç köyünde 2011 yılında kendi arazimiz üzerinde alt katında babamın, dubleksinde de kendimin oturduğu evin yapımına başladık. 2016 yılında evimizi tamamladık. Sonraki dönemlerde de kalan eksikleri yıllar içerisinde bitirdik. Bahse konu ev, müptezelin ifade ettiği rakamların 6’da birine mal ettiğimiz, ailem ile birlikte yaptığımız evdir. 2016 yılının eylül ayında il başkan yardımcılığı görevindeyken Sayın Bakanımızın tensipleriyle İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine getirildim. Bakan Danışmanı olduğum zaman ev bitmişti.”

İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu Sedat Peker’e yanıt verdiİlginizi Çekebilir Yılmaz Özdil, Sedat Peker’in son videosunu değerlendirdiİlginizi Çekebilir İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek, Sedat Peker’in açıklamalarını yorumladı