Süleyman Soylu’nun kuzeni hakkındaki iddialara şirketten açıklama geldi! CHP’li Murat Emir: İtiraf gibi açıklama

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun medikal işi yaptığını belirterek, kamudan aldığı ihaleleri TBMM gündemine taşımıştı.

Mehmet Soylu’nun RD Global/Invamed firmasının ortağı olduğunu ve şirketin hastanelere tıbbi sarf malzemesi sattığını söyleyen Emir, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bakanlar, bakan yardımcıları hiç çekinmeden etik kaygılar gözetmeden bakanlıklarla ticaret yapmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu da ortağı olduğu ve yönetim kurulu üyeliğini yürüttüğü RD Global/Invamed şirketiyle hastanelere tıbbi sarf malzeme satmaya devam ediyor.

* Son aldıkları iki ihalenin toplam bedeli ise 10 milyon TL’yi buluyor. Devlet Malzeme Ofisi’nin 4 Ocak’ta açtığı 1 milyon 487 bin TL’lik muhtelif sarf malzeme ihalesi ile ile 4 Şubat’ta açılan 7 milyon 978 bin 979 TL’lik muhtelif tıbbi sarf malzeme ihalesi yine RD Global/Invamed şirketine gitti.

“2017’DE SGK’LI ÇALIŞANDI, 2021’DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU”

RD Global/Invamed’den yapılan açıklamada, Mehmet Soylu’nun 2017 yılında şirkette SGK’lı olarak görev aldığı, 2018 yılında RD Global’in İcra Kurulu üyeliğine atandığı, 2021 yılının nisan ayında Yönetim Kurulu üyeliği görevinden sağlık problemleri sebebiyle istifa ettiği ancak istifasının kabul edilmediği, sağlık problemlerinin sürmesi nedeniyle 28.05.2021’de istifasınının kabul edildiği belirtildi.

Şirkette Mehmet Soylu’nun ortaklığının bulunmadığını belirten RD Global, “Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapmaktadır ve bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine ve özel hastanelere satış yapmamaktadır” açıklaması yaptı.

“ISMARLAMA İHALE ALGISI YANLIŞTIR”

Şirketin ihalalerle ilgili açıklamasında, şöyle denildi:

* 2021 yılında ise zorunlu olarak, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kanalıyla ‘Sağlık Market’ uygulama sistemine geçilmiştir.

* Uygulamada tüm üreticilerin Pandemi koşullarında tıbbi sarf malzemelerine erişilebilirliğin artırılması amacıyla tüm Türkiye’deki aynı alanda üretim yapan üretici ve ithalatçılarına teklif vermeleri zorunlu tutulmuştur.

* Bu sebeple, üretici şirketimiz INVAMED, diğer üretici ve ithalatçı şirketler gibi, DMO’nun düzenlediği tıbbi sarf malzemesi ihalelerine katılmakta olup bu ihalelerden bazıları INVAMED uhdesinde kalırken bazıları ise diğer üretici ve ithalatçıların uhdesinde kalmaktadır.

* Burada sanki ısmarlama ihale, davetiye usulü ya da tüm Türkiye’nin tıbbi sarf malzemesi ihtiyacının şirketlerimizce karşılandığı şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı yanlıştır.

Şirketin kurucusunun Raşit Dinç olduğu belirtilen açıklamada, “Sayın Raşit Dinç, aynı zamanda Sağlık Federasyonu Başkanıdır. Soylu’nun ailesi ile akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır” açıklaması da yapıldı.

“İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şirketin bu açıklamalarının ‘itiraf’ gibi olduğunu savundu. Murat Emir, “Kuzen Mehmet Soylu’nun hastanelere malzeme sattığını belgeleriyle açıklamıştık. İtiraf gibi açıklama geldi. Soylu, 2017’de SGK’lı olarak işe alınmış. 1 yılda İcra Kurulu üyeliğine gelmiş. 1 ay önce de istifa etmiş. Bu nasıl yükseliş! Her işiniz hileli, her işiniz hülleli” dedi.

İlginizi Çekebilir İddialarla ilgili sağlık şirketinden Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Mehmet Soylu açıklamasıİlginizi Çekebilir CHP’li Murat Emir: Soylu’nun kuzeni hastanelere 10 milyon liralık malzeme sattı