Süleyman Soylu’nun kuzenini öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğlu Sefa Dönmez’in cinayet zanlısı Fatih Ulusoy’un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Elif ÇAVUŞ

Trabzon’un Of ilçesi Atatürk Bulvarı’nda dün karşılaşan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada silahını çeken Fatih Ulusoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’e 5 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrasında silahıyla birlikte polise teslim olan Fatih Ulusoy, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘BALIKÇI DAMI’ MESELESİ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi ilçe emniyet müdürlüğünde sorguladı.

Yaptığından pişman olduğunu ve arkadaşını öldürdüğünü ifade eden Fatih Ulusoy, sokak ortasında kendisini tokatladığı için gururuna yediremediğinden dolayı silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Fatih Ulusoy, maktulün balıkçı damının yanına dam yapmak istediğini, buna izin vermemesi üzerine şikayette bulunduğu fakat sonra şikayetini geri çektiğini söylediği iddia edildi.

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