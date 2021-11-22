TBMM Plan Bütçe Komisyonu tartışmalı geçiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhalefet milletvekillerinin "10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?" sorusu karşısında çok sinirlendi. Meclis'te tartışma çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #süleymansoylu #tbmm #tartışma #10bindolarrüşvetalansiyasetçi #haber #siyaset #politika #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Süleyman Soylu’yu kızdıran soru! Meclis karıştı!