Süleymani’nin Cenazesinde ‘Amerika’ya Ölüm’ Sloganları

Başkent Tahran’da kalabalıklar, İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’nün komutanı Süleymani’nin cenaze töreni için sokaklara döküldü. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, törende kürsüye çıktı. Hamaney dua okurken sesinin titremesine engel olamadı. Kalabalıklar “Amerika’ya ölüm” sloganları attı. Katılımcılardan birinin elindeki pankartta “Sert intikam hakkımız’’ yazısı dikkat çekti.

Devlet televizyonu kalabalığın sayısının milyonlarla ifade edilebileceğini söyledi. Sokaklardaki kalabalığın İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin 1989’daki cenazesinden bu yana en büyük kalabalık olduğu belirtildi.

İranlı komutan Kasım Süleymani ABD’nin Cuma günü Bağdat havaalanına düzenlediği hava saldırısında ölmüştü.

Çoğu İranlı Süleymani’yi Irak’la sekiz yıl süren savaşın kıdemli muhariplerinden biri, milli kahraman ve Irak’taki Şii Müslüman grupları bir araya getirerek IŞİD’e karşı savaşmalarını sağlayan isim olarak görüyor.

Süleymani, İran’da Hamaney’den sonra önde gelen ikinci isimdi. Komutanın ölümü Kasım ayında hükümet karşıtı protesto gösterileriyle çalkalanan İran’da benzerine az rastlanır bir birlik görüntüsünün oluşmasına neden oldu. İran Şubat ayında meclis seçimlerine gitmeye hazırlanıyor.

Cuma günkü saldırıda Süleymani ile birlikte hayatını kaybeden bir diğer Iraklı milis lideri Ebu Mehdi El Mühendis’in cenazeleri bayrağa sarılmış şekilde elden ele taşındı.

Süleymani memleketi olan İran’ın güneyindeki Kirman şehrinde toprağa verilecek.

Süleymani’nin cenazesi Tahran’a getirilmeden önce İran’ın 2003’ten bu yana ABD ile güç yarışına girdiği Irak’taki kentleri dolaştı.

Bu kentlerin her birinde İran’a destek veren kalabalıklar cenazenin peşinden sokakları doldurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Twitter’dan Başkan Trump’a yazdığı mesajda “Hayatında böyle bir insanlık seli gördün mü? Hala bölgeyle ilgili sana tavsiye veren palyaçoları dinlemeye devam mı edeceksin? Hala bu büyük ülkenin ve halkının iradesini kırabileceğini mi düşünüyorsun? Batı Asya’daki habis ABD varlığının sonu başladı” ifadelerini kullandı.

Öldürülen komutan Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani ise cenazede yaptığı konuşmada “Amerika ve siyonizm şunu bilmeli ki babamın şehit edilişi direniş cephesinde bir uyanışı doğuracak, onlar için karanlık günlerin başlangıcı olacak ve evlerini yerle bir edecek” dedi. Zeynep Süleymani, Başkan Trump’a da “Deli Trump, babamın şehit edilmesiyle her şeyin sona erdiğini sanma” şeklinde seslendi.

Filistin’de faaliyet gösteren Hamas’ın lideri İsmail Haniye “Filistin topraklarındaki siyonist projeye direnişi sona erdiremeyecekler. ABD’ye karşı direnişi bölemeyecekler” ifadelerini kullandı.

İranlı komutanlar ABD’nin Cuma günü Bağdat Havaalanı’na düzenlediği saldırının ardından bir dizi intikam sözü verdi.

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Gücü Başkanı Emirali Hacızade “Trump’ı öldürmek bile yeterli bir intikam değil. Şehit Süleymani’nin kanının bedelini ödeyecek tek şey Amerika’yı bölgeden tamamen çıkartmak” ifadelerini kullandı.

Irak parlamentosu ise Pazar günü Süleymani’nin öldürülmesinin ardından tüm yabancı askerlerin ülkeden çıkartılmasına yönelik bir tavsiye kararını destekledi. Süleymani’nin ölümü Irak’ın İran etkisine karşı çıkanlar da dahil olmak üzere rakip Şii liderlerini birleştirmiş oldu.