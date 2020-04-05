Süleymani’ye yakın Hizbullah komutanına suikast

İran’ın Tasnim haber ajansı, Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah‘ın lider isimlerinden Ali Muhammed Yunus‘un Lübnan’ın güneyinde öldürüldüğünü duyurdu.

Suikast olarak verilen habere göre Ali Muhammed Yunus, Nebatiye ilinin güneyindeki iki kasaba arasındaki yolun kenarında bıçaklanarak ve silahla ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Kasım Süleymani‘nin yakın çalışma arkadaşı olarak nitelenen Hizbullah komutanı Yunus’un öldürüldüğünün Lübnan’ın güneyinde minarelerden duyurulduğuna dair bir video da sosyal medyada paylaşıldı.

3 Ocak’ta ABD’ye ait bir İHA’nın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ile İran destekli, Irak Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi’nin komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis‘i öldürmesinden beri Washington-Tahran hattında karşılıklı saldırılar devam ediyor.