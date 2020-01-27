Sultan Galiyev ve düşünce dünyası – Karanlıktan Aydınlığa (26 Ocak 2020)

Yazan:
Alaturka Online
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İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç ve Eğitimci Yaşar Koçer'in sunduğu Karanlıktan Aydınlığa programında bu hafta konular 'Deprem kader midir?', MEB ve başı açık kadınlar görseli ve Sultan Galiyev ve düşünce dünyası. Tele1'e destek olmak için:
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